Служба в войсках БпС гарантирует донским военнослужащим дальнейшее трудоустройство в гражданских отраслях

Служба в войсках беспилотных систем (БпС) открывает перед военнослужащими перспективы на гражданском рынке труда, поскольку навыки работы с дронами становятся все более востребованными.

Об этом сообщил заместитель губернатора Ростовской области Дмитрий Водолацкий.

«Беспилотники сегодня применяются в сельском хозяйстве, строительстве и сфере безопасности, и их использование будет только расширяться. Специалист с практическим опытом управления БпС, всегда найдет себе применение после завершения службы», — подчеркнул замгубернатора.

Желающие заключить контракт с Минобороны РФ для прохождения службы в войсках БпС приезжают в Ростовскую область из разных регионов страны. Для удобства добровольцев кадровые органы Южного военного округа организовали работу по принципу «одного окна»: оформление документов занимает не более суток независимо от места постоянного проживания гражданина.

В подразделениях БпС востребованы не только операторы дронов, но и техники, инженеры, специалисты связи и представители других профессий. В приоритете — кандидаты с опытом военной службы в авиации, пилоты дронов, авиамоделисты, а также специалисты в области IT, электроники и радиотехники. Подготовка новобранцев включает теоретические занятия и практику по управлению FPV-дронами и их техническому обслуживанию под руководством опытных инструкторов.

Особенность контракта в войска БпС — срок от одного года, который не может быть продлен без личного желания военнослужащего. Ответственность за своевременное увольнение возложена на командиров, кадровые органы и Главное управление кадров, ведущее персональный учет. Кроме того, перемещение военнослужащего из войск беспилотных систем в другие подразделения без его согласия запрещено: кандидат, поступивший на службу в БпС, остается в этой системе войск. Данное условие закреплено в контракте и директивах Генштаба ВС РФ.

Получить подробную консультацию и пройти все необходимые этапы оформления на службу по контракту можно:

в Военном комиссариате Таганрога по адресу: ул. Александровская, 37, телефон: 8 (8634) 61-11-14;

в пункте отбора на военную службу по контракту в Ростове-на-Дону по адресу: ул. Оганова, 22, телефон: 8 (863) 235-15-23.

На все вопросы о службе по контракту вам ответят по короткому номеру 117.

Фото управления информационной политики Правительства Ростовской области