Служба по контракту: выплаты и меры поддержки

Заключить контракт на военную службу в Вооружённых силах РФ могут граждане России или иностранцы старше 18 лет, имеющие основное общее образование (9 классов) и годные по состоянию здоровья.

Как сообщает портал Объясняем РФ, минимальная выплата военнослужащему по контракту в зоне СВО составляет 210 тыс. рублей в месяц. Точный размер зависит от воинского звания и должности.

Например, минимальное денежное довольствие составляет:

рядового — 210 тыс. рублей в месяц;

стрелка — 210 тыс. рублей в месяц;

гранатометчика — 211 тыс. рублей в месяц;

повара — 211 тыс. рублей в месяц;

пулеметчика — 216 тыс. рублей в месяц;

старшего сапера — 216 тыс. рублей в месяц;

водителя — 216 тыс. рублей в месяц;

водителя-электрика — 222 тыс. рублей в месяц;

старшего телефониста — 224 тыс. рублей в месяц;

начальника радиостанции командно-штабной машины — 232 тыс. рублей в месяц;

инструктора штаба — 234 тыс. рублей в месяц;

командира отделения — 238 тыс. рублей в месяц;

заместителя командира взвода — 250 тыс. рублей в месяц.

Подать заявку на военную службу по контракту можно в личном кабинете на сайте Минобороны РФ или на едином портале Госуслуг.

Для поступивших на службу, предусмотрен комплекс мер соцподдержки. Семьям участников компенсируются расходы на газификацию, они освобождены от уплаты транспортного и земельного налога. Вернувшимся с СВО оказывается содействие в поиске работы. Дети мобилизованных обеспечены бесплатным горячим питанием, освобождены от платы в детских садах, получают бесплатные путевки в оздоровительные лагеря. Семьям участников специальной военной операции предоставляются компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Для поступления на военную службу по контракту необходимо обращаться: в Таганроге — Таганрогский военкомат (ул. Александровская, 37, телефон +7 (8634) 61-11-14, круглосуточный телефон дежурного: +7 (8634) 61-24-92), в Ростов-на-Дону — ул. Оганова, 22 (телефон: 8 (863) 235-15-23).