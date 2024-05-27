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Служба по контракту: выплаты и меры поддержки

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Заключить контракт на военную службу в Вооружённых силах РФ могут граждане России или иностранцы старше 18 лет, имеющие основное общее образование (9 классов) и годные по состоянию здоровья.

#СВО

Как сообщает портал Объясняем РФ, минимальная выплата военнослужащему по контракту в зоне СВО составляет 210 тыс. рублей в месяц. Точный размер зависит от воинского звания и должности.

Например, минимальное денежное довольствие составляет:

  • рядового — 210 тыс. рублей в месяц;
  • стрелка — 210 тыс. рублей в месяц;
  • гранатометчика — 211 тыс. рублей в месяц;
  • повара — 211 тыс. рублей в месяц; 
  • пулеметчика — 216 тыс. рублей в месяц;
  • старшего сапера — 216 тыс. рублей в месяц;
  • водителя — 216 тыс. рублей в месяц;
  • водителя-электрика — 222 тыс. рублей в месяц;
  • старшего телефониста — 224 тыс. рублей в месяц;
  • начальника радиостанции командно-штабной машины — 232 тыс. рублей в месяц;
  • инструктора штаба — 234 тыс. рублей в месяц;
  • командира отделения — 238 тыс. рублей в месяц;
  • заместителя командира взвода — 250 тыс. рублей в месяц.

Подать заявку на военную службу по контракту можно в личном кабинете на сайте Минобороны РФ или на едином портале Госуслуг.

Для поступивших на службу, предусмотрен комплекс мер соцподдержки. Семьям участников компенсируются расходы на газификацию, они освобождены от уплаты транспортного и земельного налога. Вернувшимся с СВО оказывается содействие в поиске работы. Дети мобилизованных обеспечены бесплатным горячим питанием, освобождены от платы в детских садах, получают бесплатные путевки в оздоровительные лагеря. Семьям участников специальной военной операции предоставляются компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Для поступления на военную службу по контракту необходимо обращаться: в Таганроге — Таганрогский военкомат (ул. Александровская, 37, телефон +7 (8634) 61-11-14, круглосуточный телефон дежурного: +7 (8634) 61-24-92), в Ростов-на-Дону — ул. Оганова, 22 (телефон: 8 (863) 235-15-23).

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