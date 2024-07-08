Служба по контракту: военнослужащим увеличили региональные выплаты

Напомним, с 1 апреля 2024 года в Ростовской области значительно увеличены единовременные региональные выплаты при заключении контракта с Вооруженными Силами РФ.

Для граждан, которые заключили такой контракт с 1 апреля, единовременная региональная выплата составит 700 тысяч рублей. Эти средства смогут получить те, кто подписал контракт в Ростовской области, вне зависимости от места проживания или регистрации. Военнослужащие именного подразделения дополнительно получат ещё 300 тысяч рублей. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, а также мобилизованные, которые решат заключить контракт, получат по 300 тысяч рублей.

На Дону уже реализуется целый комплекс мер поддержки участников СВО и их семей. Семьям участников компенсируются расходы на газификацию, они освобождены от уплаты транспортного и земельного налога, им предоставляются компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Вернувшимся с СВО оказывается содействие в поиске работы. Дети мобилизованных обеспечены бесплатным горячим питанием, освобождены от платы в детских садах, получают бесплатные путевки в оздоровительные лагеря.

Для поступления на военную службу по контракту необходимо обращаться:

в Таганроге — Таганрогский военкомат (ул. Александровская, 37, телефон +7 (8634) 61-11-14, круглосуточный телефон дежурного: +7 (8634) 61-24-92);

в Ростов-на-Дону — ул. Оганова, 22 (телефон: 8 (863) 235-15-23).