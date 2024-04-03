С 1 апреля в Ростовской области значительно увеличены единовременные региональные выплаты при заключении контракта с Вооруженными Силами РФ. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Для граждан, которые заключили такой контракт с 1 апреля, единовременная региональная выплата составит 700 тысяч рублей. Эти средства смогут получить те, кто подписал контракт в Ростовской области, вне зависимости от их места проживания или регистрации. Военнослужащие именного подразделения дополнительно получат ещё 300 тысяч рублей. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, а также мобилизованные, которые решат заключить контракт, получат по 300 тысяч рублей.

Единовременные выплаты предоставляются гражданину однократно. Они не учитывается при исчислении среднедушевого дохода семьи гражданина или одиноко проживающего гражданина для оказания им мер социальной поддержки, предоставляемых за счет областного бюджета.

На Дону уже реализуется целый комплекс мер поддержки участников СВО и их семей. По поручению Президента России Владимира Путина работает региональный филиал фонда «Защитники Отечества». Телефон для справок в Таганроге 8 (8634) 611-102.

Разработан единый стандарт региональных мер поддержки. Семьи участников в приоритетном порядке получают различные меры соцподдержки. Им компенсируются расходы на газификацию, они освобождены от уплаты транспортного и земельного налога. Вернувшимся со СВО оказывается содействие в поиске работы.

Фото ВК Минобороны РФ