Служба по контракту: размеры денежного довольствия

Военная служба по контракту — это служба в Вооружённых Силах РФ на добровольной оплачиваемой основе, во время которой контрактник получает необходимые знания и практические навыки по конкретной военной специальности. Она предусматривает наличие зарплаты, соцпакета, ряда льгот, денежных компенсаций и поощрений.

Так, военнослужащие по контракту, находящиеся в зоне СВО, получают денежное довольствие в соответствии с воинскими званием и должностью. Например, минимальное денежное довольствие рядового составляет 210 тыс. рублей, командира отделения — 238 тыс. рублей, заместителя командира взвода — 250 тыс. рублей в месяц. Возможны также дополнительные выплаты.

При заключении контракта о прохождении военной службы, подписанного не ранее 21 сентября 2022 года и на срок не менее года, полагается единовременная выплата в размере 195 тыс. рублей.

Для поступления на службу по контракту необходимо обратиться в пункт отбора на военную службу по контракту или в военкомат по месту жительства. Пройти собеседование с психологом и медицинский осмотр в военкомате. А затем в назначенное время прибыть в воинскую часть и заключить контракт о прохождении военной службы.

Для поступления на военную службу по контракту в Таганроге нужно обращаться в Таганрогский военкомат (ул. Александровская, 37, телефон +7 (8634) 61-11-14, круглосуточный телефон дежурного: +7 (8634) 61-24-92. В Ростове — ул. Оганова, 22 (телефон: 8 (863) 235-15-23),

Также напоминаем, что в Ростовской области работает короткий номер 117. Это горячая линия, которая в первую очередь будет полезна для граждан, желающих заключить контракт с Министерством обороны РФ на прохождение военной службы.

Фото Минобороны РФ