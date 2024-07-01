В Ростовской области установлена льготная цена выкупа земельных участков для ветеранов СВО. Соответствующее постановление подписал губернатор донского региона Василий Голубев.

Согласно документу, в регионе вводится льготная цена выкупа садовых и огородных участков для ветеранов СВО и членов их семей, арендующих такие земельные участки. Как пояснил глава минимущества области Евгений Осыченко, выкуп таких участков теперь составляет 5 процентов кадастровой стоимости. Причем независимо от срока использования участка на праве аренды.

Также участники СВО имеют первоочередное право на получение в аренду без проведения торгов садовых или огородных земельных участков. Кроме того, для них действует льготная арендная плата за использование таких земельных участков, находящихся в госсобственности Ростовской области.

Напоминаем, что заключить контракт на военную службу в Вооружённых силах РФ могут граждане России или иностранцы старше 18 лет, имеющие основное общее образование (9 классов) и годные по состоянию здоровья.

Для поступивших на службу, предусмотрен комплекс мер соцподдержки. Семьям участников компенсируются расходы на газификацию, они освобождены от уплаты транспортного и земельного налога. Вернувшимся с СВО оказывается содействие в поиске работы. Дети мобилизованных обеспечены бесплатным горячим питанием, освобождены от платы в детских садах, получают бесплатные путевки в оздоровительные лагеря. Семьям участников специальной военной операции предоставляются компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Для поступления на военную службу по контракту необходимо обращаться: в Таганроге — Таганрогский военкомат (ул. Александровская, 37, телефон +7 (8634) 61-11-14, круглосуточный телефон дежурного: +7 (8634) 61-24-92), в Ростов-на-Дону — ул. Оганова, 22 (телефон: 8 (863) 235-15-23).