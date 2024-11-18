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Служба по контракту: новая выплата ветеранам СВО

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Дополнительные выплаты в размере 1 млн рублей теперь положены участникам СВО, получившим инвалидность из-за ранения. Решение будет реализовано через государственный фонд «Защитники Отечества». Об этом сообщает telegram-канал Объясняем.рф.

#СВО

Напомним, что ранее участникам СВО при ранении полагалось 3 млн рублей. По указу Президента РФ выплата военным, которые из-за увечья получили инвалидность, выросла до 4 млн рублей. Это решение распространяется на всех участников спецоперации, которые были ранены и получили инвалидность с 24 февраля 2022 года.

«Всем военнослужащим, получившим инвалидность в результате ранения в ходе специальной военной операции, будет дополнительно выплачен 1 млн рублей. Вне всякого сомнения, решения главы государства будут выполнены, будут реализованы», — приводит источник слова статс-секретаря — заместителя министра обороны Анна Цивилевой.

Участникам спецоперации, получившим тяжёлые увечья и травмы, полагается выплата 3 млн рублей. При лёгком ранении — 1 млн рублей, а при иных травмах — 100 тыс. рублей.

Полный список ранений, которые относят к тяжёлым и лёгким, можно посмотреть здесь. Увечья, не определённые перечнем, попадают в категорию «иные травмы».

Источник telegram-канал Объясняем.рф

Фото donland.ru

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Таганрогская правда
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