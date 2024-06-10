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Служба по контракту: набор желающих продолжается

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В Ростовской области и в Таганроге продолжается набор желающих на военную службу по контракту.

#СВО

Ежедневно в Ростове контракты с Минобороны заключают более 50 человек. Перед отправкой в военные части все военнослужащие проходят боевое слаживание на полигонах ЮВО. Заключившие контракт получают единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей. Из регионального бюджета единовременно выделяется 700 тысяч рублей. Военнослужащие именного подразделения получают еще 300 тысяч рублей дополнительно.

Для семей военнослужащих в Ростовской области существует почти 40 мер поддержки. Им компенсируются расходы на газификацию, они освобождены от уплаты транспортного и земельного налога. Вернувшимся с СВО оказывается содействие в поиске работы. Дети мобилизованных обеспечены бесплатным горячим питанием, освобождены от платы в детских садах, получают бесплатные путевки в оздоровительные лагеря. А с 1 января нынешнего года семьям участников специальной военной операции будут предоставляться компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Для поступления на военную службу по контракту необходимо обращаться: в Таганроге — Таганрогский военкомат (ул. Александровская, 37, телефон +7 (8634) 61-11-14, круглосуточный телефон дежурного: +7 (8634) 61-24-92), в Ростов-на-Дону — ул. Оганова, 22 (телефон: 8 (863) 235-15-23).

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Таганрогская правда
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