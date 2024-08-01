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Служба по контракту: на Дону единовременная выплата составит 1,6 млн рублей

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В Ростовской области заключившие с 1 августа контракт с Минобороны РФ на год и более получат по 1,6 млн рублей. Об этом сообщает официальный портал донского правительства.

#СВО

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что заключившие контракт о военной службе в Ростовской области получат по 1,2 млн рублей из регионального бюджета. А с 1 августа, согласно указу Президента РФ, увеличена федеральная выплата до 400 тысяч рублей. Ранее она составляла 195 тысяч рублей.

Таким образом, граждане Российской Федерации, которые добровольно заключат контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ в Ростовской области на год и более, получат по 1,6 млн рублей.

Кроме того, в донском регионе реализуется комплекс мер поддержки участников СВО и их семей, в том числе компенсация расходов на оплату коммунальных услуг. Также семьи участников в приоритетном порядке получают различные меры соцподдержки. Им компенсируются расходы на газификацию, они освобождены от уплаты транспортного и земельного налога. Вернувшимся со специальной военной операции помогают найти работу.

Для поступления на военную службу по контракту необходимо обращаться:

  • в Таганроге — Таганрогский военкомат (ул. Александровская, 37, телефон +7 (8634) 61-11-14, круглосуточный телефон дежурного: +7 (8634) 61-24-92);
  • в Ростов-на-Дону — ул. Оганова, 22 (телефон: 8 (863) 235-15-23).

Фото donland.ru

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Таганрогская правда
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