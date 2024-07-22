Все военнослужащие по контракту — участники специальной военной операции имеют право получить удостоверение ветерана боевых действий. Сделать это можно в любое время после начала участия в специальной военной операции.

Как информирует телеграм-канал Объясняем.рф, для оформления удостоверения ветерана боевых действий военнослужащему необходимо подать рапорт командиру воинской части. Уволенным с военной службы гражданам нужно обратиться в военкомат по месту жительства и предоставить:

заявление;

две фотографии 3 × 4 см (с правым углом и на матовой бумаге);

копию паспорта (третья страница);

копию документа, удостоверяющего личность военнослужащего;

подтверждающие документы — при их наличии (выписки из приказов об участии в боевых действиях).

Удостоверение ветерана боевых действий оформляется не более 30 дней.

Напоминаем, что на Дону реализуется целый комплекс мер поддержки участников СВО и их семей. Семьям участников компенсируются расходы на газификацию, они освобождены от уплаты транспортного и земельного налога, им предоставляются компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Вернувшимся с СВО оказывается содействие в поиске работы. Дети мобилизованных обеспечены бесплатным горячим питанием, освобождены от платы в детских садах, получают бесплатные путевки в оздоровительные лагеря.

Для поступления на военную службу по контракту необходимо обращаться:

в Таганроге — Таганрогский военкомат (ул. Александровская, 37, телефон +7 (8634) 61-11-14, круглосуточный телефон дежурного: +7 (8634) 61-24-92);

в Ростов-на-Дону — ул. Оганова, 22 (телефон: 8 (863) 235-15-23).