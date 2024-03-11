Главная » #СВО

Служба по контракту: гарантии, выплаты, требования к кандидатам

На чтение 2 мин Просмотров 1 Опубликовано

В Ростовской области и в Таганроге продолжается набор желающих на военную службу по контракту. Контрактники – это профессионалы. Их подготовка ведется системно и целенаправленно по определенному профилю, адаптированному к специальностям, которые в дальнейшем востребованы.

#СВО

Для контрактников предусмотрены повышение квалификации и прохождение профессиональной переподготовки. Поэтому в большинстве случаев для них установлены должности младших командиров (сержантов и старшин), а также специалистов, связанных с эксплуатацией сложного вооружения и военной техники. Денежное довольствие контрактникам выплачивается один раз в текущем месяце с 10-го по 20-е число за прошедший месяц.

Требования к кандидатам:

  • годен по состоянию здоровья;
  • возраст кандидата от 18 до 60 лет.

Перечень документов:

  • автобиография (форма на сайте www.contract.mil.ru);
  • паспорт;
  • военный билет (при наличии);
  • свидетельство о браке и рождении;
  • документ об образовании.

Семьи участников в приоритетном порядке получают различные меры соцподдержки. Им компенсируются расходы на газификацию, они освобождены от уплаты транспортного и земельного налога. Вернувшимся с СВО оказывается содействие в поиске работы. Дети мобилизованных обеспечены бесплатным горячим питанием, освобождены от платы в детских садах, получают бесплатные путевки в оздоровительные лагеря. Семьям участников специальной военной операции будут предоставляться компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Предусмотрены и другие социальные гарантии.

Для поступления на военную службу по контракту необходимо обращаться: в Таганроге — Таганрогский военкомат (ул. Александровская, 37, телефон +7 (8634) 61-11-14, круглосуточный телефон дежурного: +7 (8634) 61-24-92), в Ростов-на-Дону — ул. Оганова, 22 (телефон: 8 (863) 235-15-23).

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
новости СВО Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика