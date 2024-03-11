Служба по контракту: гарантии, выплаты, требования к кандидатам

В Ростовской области и в Таганроге продолжается набор желающих на военную службу по контракту. Контрактники – это профессионалы. Их подготовка ведется системно и целенаправленно по определенному профилю, адаптированному к специальностям, которые в дальнейшем востребованы.

Для контрактников предусмотрены повышение квалификации и прохождение профессиональной переподготовки. Поэтому в большинстве случаев для них установлены должности младших командиров (сержантов и старшин), а также специалистов, связанных с эксплуатацией сложного вооружения и военной техники. Денежное довольствие контрактникам выплачивается один раз в текущем месяце с 10-го по 20-е число за прошедший месяц.

Требования к кандидатам:

годен по состоянию здоровья;

возраст кандидата от 18 до 60 лет.

Перечень документов:

автобиография (форма на сайте www.contract.mil.ru);

паспорт;

военный билет (при наличии);

свидетельство о браке и рождении;

документ об образовании.

Семьи участников в приоритетном порядке получают различные меры соцподдержки. Им компенсируются расходы на газификацию, они освобождены от уплаты транспортного и земельного налога. Вернувшимся с СВО оказывается содействие в поиске работы. Дети мобилизованных обеспечены бесплатным горячим питанием, освобождены от платы в детских садах, получают бесплатные путевки в оздоровительные лагеря. Семьям участников специальной военной операции будут предоставляться компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Предусмотрены и другие социальные гарантии.

Для поступления на военную службу по контракту необходимо обращаться: в Таганроге — Таганрогский военкомат (ул. Александровская, 37, телефон +7 (8634) 61-11-14, круглосуточный телефон дежурного: +7 (8634) 61-24-92), в Ростов-на-Дону — ул. Оганова, 22 (телефон: 8 (863) 235-15-23).