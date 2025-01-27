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Служба по контракту: единый справочный номер «117»

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Для граждан, желающих поступить на военную службу по контракту, работает единый справочный номер – 117.

#СВО

Позвонив по телефону, можно получить информацию о порядке поступления на военную службу, перечне необходимых документов, положенном денежном довольствие военнослужащего по контракту, а также – какие выплаты положены при подписании контракта, социальные льготы и гарантии.

После набора короткого номера-«117» голосовой помощник предложит выбрать одну из тем обращения:

  • цифра «1» — линия фонда «Защитники Отечества». На горячую линию могут обратиться уволенные с военной службы ветераны боевых действий, принимавшие участие в СВО; родственники погибших (умерших от ран) при выполнении боевых задач в ходе СВО;
  • цифра «2» — консультации по вопросам проведения специальной военной операции;
  • цифра «3» — информирование граждан по вопросам поступления на военную службу по контракту, в том числе прямое соединение с пунктами отбора.

Звонок на номер «117» бесплатный. Для соединения с пунктами отбора можно звонить ежедневно с 09.00 до 19.00.

Также для поступления на военную службу по контракту можно обращаться:

  • в Таганроге — Таганрогский военкомат (ул. Александровская, 37, телефон +7 (8634) 61-11-14, круглосуточный телефон дежурного: +7 (8634) 61-24-92),;
  • в Ростове-на-Дону — ул. Оганова, 22 (телефон: 8 (863) 235-15-23).
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новости СВО служба по контракту Таганрог
Таганрогская правда
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