Поддержка героев специальной военной операции — один из приоритетов Правительства. Как рассказал премьер-министр Михаил Мишустин, кабмин подготовил законопроект, который расширит перечень оснований для прекращения обязательств по кредитному договору между банком и военнослужащим и его супругой.

«Поддержка участников СВО – один из приоритетов работы Правительства. Целый ряд мер уже принят. Дополним этот список еще двумя решениями. Будет расширен перечень оснований для прекращения обязательств по кредитному договору между банком и военнослужащим и его супругой. И те, кто получил государственную награду или, выполнив задачи в ходе СВО, был уволен с военной службы, смогут погасить свой долг. В отношении них также будет отменено взыскание задолженности перед организациями топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. То есть за просроченные платежи за воду, тепло, газоснабжение и электроэнергию. Одновременно мы, конечно, освободим их и от уплаты исполнительского сбора по таким делам», — пояснил Михаил Мишустин.

Напомним, что военнослужащие по контракту, находящиеся в зоне СВО, получают денежное довольствие в соответствии с воинскими званием и должностью. Например, минимальное денежное довольствие рядового составляет 210 тыс. рублей, командира отделения — 238 тыс. рублей, заместителя командира взвода — 250 тыс. рублей в месяц. Возможны также дополнительные выплаты.

Кроме того, заключившие с 1 августа контракт с Минобороны РФ на год и более получат по 1,6 млн рублей. Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что заключившие контракт о военной службе в Ростовской области получат по 1,2 млн рублей из регионального бюджета. А с 1 августа, согласно указу Президента РФ, увеличена федеральная выплата до 400 тысяч рублей.

Заключить контракт могут граждане, проходившие военную службу по призыву или находящиеся в запасе, а также имеющие среднее профессиональное или высшее образование.

Для поступления на военную службу по контракту необходимо обращаться:

в Таганроге — Таганрогский военкомат (ул. Александровская, 37, телефон +7 (8634) 61-11-14, круглосуточный телефон дежурного: +7 (8634) 61-24-92),;

в Ростове-на-Дону — ул. Оганова, 22 (телефон: 8 (863) 235-15-23).

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