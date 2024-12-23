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Служба по контракту: для чего создан фонд «Защитники Отечества»

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Фонд «Защитники Отечества» создан для более эффективной помощи ветеранам СВО, рассказал Президент РФ Владимир Путин во время «Прямой линии» и большой пресс-конференции, которые прошли на минувшей неделе.  

#СВО

Организация нужна, «чтобы поддержать ребят, которые уходят с военной службы, но требуют внимательного отношения со стороны государства». В ведении фонда — решение социальных вопросов, оформление пособий и выплат, организация получения инвалидности и протезирования. Помощь оказывают в формате одного окна. Кстати, трудоустройство ветеранов СВО — тоже приоритетная задача фонда.

Напомним, что в Ростовской области реализуется комплекс мер поддержки участников СВО и их семей. Им компенсируют расходы на оплату коммунальных услуг, газификацию, они освобождены от уплаты транспортного и земельного налогов.

Также дети участников СВО могут бесплатно получить высшее образование. Для этого в вузах ввели отдельную квоту для поступления — не менее 10% от всех бюджетных мест. Подготовительные курсы для поступления они могут пройти за счёт государства. Если ребёнок участника СВО уже учится на платном, он может перевестись на бюджет.

Для поступления на военную службу по контракту необходимо обращаться:

  • в Таганроге — Таганрогский военкомат (ул. Александровская, 37, телефон +7 (8634) 61-11-14, круглосуточный телефон дежурного: +7 (8634) 61-24-92),;
  • в Ростове-на-Дону — ул. Оганова, 22 (телефон: 8 (863) 235-15-23).

Фото Минобороны РФ (из архива)

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Таганрогская правда
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