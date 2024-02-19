Служба по контракту: денежное довольствие и отсрочка по кредитам

Военная служба по контракту — это работа в российских вооружённых силах. Контрактники – это профессионалы. Их подготовка ведется системно и целенаправленно по определенному профилю, адаптированному к специальностям, которые в дальнейшем востребованы, в том числе и в народном хозяйстве.

Для контрактников предусмотрены повышение квалификации и прохождение профессиональной переподготовки. Поэтому в большинстве случаев для них установлены должности младших командиров (сержантов и старшин), а также специалистов, связанных с эксплуатацией сложного вооружения и военной техники. Денежное довольствие контрактникам выплачивается один раз в текущем месяце с 10-го по 20-е число за прошедший месяц. Например, если человек поступил на военную службу по контракту в апреле, то первую выплату он получит с 10 по 20 мая пропорционально прослуженному времени.

При этом контрактники обладают особым статусом, а также пользуются правами и льготами. В частности, они могут воспользоваться отсрочкой по выплате платежей по кредитам.

Получить такую отсрочку могут получить мобилизованные, контрактники, добровольцы, сотрудники воинских формирований МЧС и пограничной службы, а также члены их семей: жена, несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, получившие инвалидность до совершеннолетия, дети до 23 лет, обучающиеся очно. А также иждивенцы, которые находятся на содержании военнослужащих. Для получения отсрочки нужно подать заявление в банк или микрофинансовую организацию, которая выдала деньги.

Кроме этого семьи участников в приоритетном порядке получают различные меры соцподдержки. Им компенсируются расходы на газификацию, они освобождены от уплаты транспортного и земельного налога. Вернувшимся с СВО оказывается содействие в поиске работы. Дети мобилизованных обеспечены бесплатным горячим питанием, освобождены от платы в детских садах, получают бесплатные путевки в оздоровительные лагеря. А с 1 января нынешнего года семьям участников специальной военной операции будут предоставляться компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Для поступления на военную службу по контракту необходимо обращаться: в Таганроге — Таганрогский военкомат (ул. Александровская, 37, телефон +7 (8634) 61-11-14, круглосуточный телефон дежурного: +7 (8634) 61-24-92), в Ростов-на-Дону — ул. Оганова, 22 (телефон: 8 (863) 235-15-23),

Также напоминаем, что в Ростовской области работает короткий номер 117. Это горячая линия, которая в первую очередь будет полезна для граждан, желающих заключить контракт с Министерством обороны РФ на прохождение военной службы.