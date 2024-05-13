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Следком Ростовской области проводит проверку после взрыва жилого дома в Каменске-Шахтинском

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Госпитализированы пострадавшие супруги — владельцы дома.

Новости Ростовской области

В следственном отделе по городу Донецку Ростовской области приступили к проверке обстоятельств взрыва в частном жилом доме, который произошел сегодня в Лиховском микрорайоне города Каменска-Шахтинского. В результате инцидента пострадали и были госпитализированы 69-летний мужчина и его 64-летняя супруга.

Как заявлял ранее губернатор Василий Голубев, по результатам обследования места взрыва кинологами «признаков взрывчатых веществ не обнаружено». Рассматривается версия взрыва газо-воздушной смеси. Расследование продолжается, написал губернатор на своей страничке в Telegram.

В сообщении регионального следкома говорится, что в настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия. Уже установлено, что пострадавшие для бытовых нужд использовали газовый баллон.

Все обстоятельства произошедшего, а также причины, приведшие к травмированию граждан и разрушению их домовладения, будут установлены в ходе проверки, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в ведомстве.

Фото: следком по РО

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Таганрогская правда
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