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Следком проверит сообщения о готовом обрушиться здании донской школы, в котором учатся дети

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Учебное заведение в Волгодонске в прошлом году не дождалось ремонта.

Новости Ростовской области

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о ненадлежащем содержании здания школы в городе Волгодонске Ростовской области.

Ранее в СМИ и соцсетях появились сообщения, что на фасаде школьного здания, построенного в 1973 году, образовалась трещина, в связи с чем «имеется угроза дальнейшего его обрушения». В сообщении регионального следкома говорится, что несмотря на то, что капремонт школы был запланирован еще в прошлом году, «до настоящего времени работы не начаты, в связи с чем дети вынуждены обучаться в небезопасных условиях».

Исходя из поступившей информации, Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде провести процессуальную проверку и доложить о ее ходе и результатах.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Фото: страница «ВКонтакте» СУ СК России по Ростовской области

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Таганрогская правда
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