К Международному дню пиццы, который отмечается сегодня, 9 февраля, экономисты Отделения по Ростовской области Банка России выяснили, как за год изменились цены на продукты для приготовления этого популярного блюда. На основе данных Росстата они сравнили цены на Дону в декабре 2023 и 2022 годов.

Как выяснилось, приготовить тесто для пиццы стоило дешевле, чем в декабре 2022 года, так как мука снизилась в цене. Производство в стране выросло, и продукции на прилавках стало больше.

А вот начинка для пиццы – колбаса, сыр, консервированные овощи и кетчуп – за год подорожала. По словам управляющей Отделением по Ростовской области Банка России Натальи Леонтьевой, на стоимость колбасы и сыра повлиял рост затрат производителей на закупку и обслуживание импортного оборудования. Также предприятия повышали зарплаты сотрудникам. В условиях нехватки кадров они стремились удержать или привлечь специалистов. Кроме того, сырье обходилось мясокомбинатам дороже. У производителей мяса выросли расходы на корма, добавки и ветеринарные препараты.

Кетчуп и консервированные овощи подорожали вслед за свежими помидорами и огурцами. На их стоимость повлияли возросшие затраты аграриев на семена и удобрения. У перерабатывающих заводов также увеличились расходы на оборудование и оплату труда персонала.

Наталья Леонтьева отметила, что в декабре 2023 года годовая инфляция в Ростовской области составила 7,2%, в России – 7,4%. А оптимальный уровень инфляции, необходимый для комфортной жизни людей и развития экономики нашей страны, – около 4%. Чтобы вернуть инфляцию к 4%, Банк России во втором полугодии 2023 года повышал ключевую ставку. Вслед за этим выросли ставки по вкладам и кредитам, люди стали больше сберегать и уже меньше расположены покупать. Когда спрос на товары и услуги охлаждается, цены тоже растут медленнее. По прогнозу Банка России, инфляция в стране снизится до 4–4,5% в 2024 году и далее останется вблизи 4%.

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