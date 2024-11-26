Сколько могут заработать психологи в Ростовской области

Аналитики hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали, как изменился спрос на психологов за последние пять лет в России и Ростовской области, сколько могут заработать психологи, в каких психологических услугах больше всего нуждаются российские работники.

Спрос на психологов растет

С января по ноябрь 2024 российские работодатели открыли 5,3 тысячи вакансий для психологов, и это в 6,3 раза больше, чем за аналогичный период в 2019 году. В Ростовской области за прошедшие пять лет спрос на специалистов-психологов вырос еще заметнее – почти в 12 раз.

Среди российских регионов больше всего психологов требуется в Москве (28% от всех вакансий для данных специалистов в стране) и Санкт-Петербурге (12%). Ростовская область вошла в десятку регионов с наибольшим количество вакансий для психологов в стране (9 место, 2%).

Активнее всего открывали вакансии психологов в этом году образовательные учреждения (28% от всех таких вакансий) и компании медицинской направленности (24%).

Конкуренция за работу психолога выше нормы

Несмотря на существенную динамику вакансий, интерес к карьере в психологии со стороны соискателей настолько высок, что конкуренция за работу выходит далеко за пределы нормы (4,0 – 7,9 резюме на вакансию). В данный момент на одну вакансию психолога в России приходится 49 резюме потенциальных кандидатов. В Ростовской области это соотношение – 53 резюме на вакансию.

Сколько зарабатывают психологи

Работодатели, которые искали в этом году психологов в Ростовской области, готовы платить этим специалистам 36 600 рублей, в среднем. Это ниже средних зарплатных предложений, которые составили здесь 61 700 рублей по итогам октября 2024. На самые высокие заработки могут рассчитывать специалисты-психологи в Москве (75 300 рублей, в среднем), Камчатском крае и Ямало-Ненецком АО (по 70 000 руб).

В каких программах психологической поддержки нуждаются работники

Опрос, проведенный hh.ru в 2024 году, показал, что психологическая поддержка со стороны работодателя остается в приоритете у соискателей, среди всех программ заботы. При этом 80% опрошенных заявили, что в их компаниях такие программы отсутствуют.

Среди разных форматов психологической помощи, самый высокий запрос у работников в данный момент – это программы по измерению и снижению стресса (выбор 55% респондентов), мастер-классы по личностному развитию (48%), консультации корпоративного психолога (41%), психологическая помощь онлайн (23%), арт-терапия (22%), а также горячая линия психологической поддержки (15%).

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