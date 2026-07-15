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Сильный ветер и ливни с градом: штормовое предупреждение объявлено на Дону

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В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды, информирует ГУ МЧС по РО.

Новости Ростовской области

По информации Ростгидромета, с 11–12 часов 15 июля и до конца суток, а также ночью и утром 16 июля местами в регионе ожидаются сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром, порывы которого достигнут 20–23 метров в секунду.

В связи с непогодой МЧС России призывает жителей и гостей области проявлять бдительность и соблюдать меры предосторожности. Спасатели рекомендуют по возможности не выходить на улицу, держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и линий электропередачи, а также не парковать автомобили вблизи слабо укрепленных конструкций.

 «Будьте внимательны и осторожны. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 112»», — рекомендуют спасатели.

Фото Сергея Плишенко

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МЧС непогода ухудшение погоды штормовое предупреждение
Таганрогская правда

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