Сильный ветер и ливни с градом: штормовое предупреждение объявлено на Дону

В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды, информирует ГУ МЧС по РО.

По информации Ростгидромета, с 11–12 часов 15 июля и до конца суток, а также ночью и утром 16 июля местами в регионе ожидаются сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром, порывы которого достигнут 20–23 метров в секунду.

В связи с непогодой МЧС России призывает жителей и гостей области проявлять бдительность и соблюдать меры предосторожности. Спасатели рекомендуют по возможности не выходить на улицу, держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и линий электропередачи, а также не парковать автомобили вблизи слабо укрепленных конструкций.

«Будьте внимательны и осторожны. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 112»», — рекомендуют спасатели.

Фото Сергея Плишенко