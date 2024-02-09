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Школы Таганрога готовятся к участию в грантовых конкурсах

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Образовательные учреждения Таганрога подготовили 16 проектов для участия в 2024 году во втором грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив и втором конкурсе на предоставление грантов Президента РФ на развитие гражданского общества.

#Образование

Вчера, 7 февраля, проекты были представлены на совещании в городском управлении образования, в работе которого приняла участие заместитель главы городской администрации Ирин Голубева.

Напомним, что таганрогские педагоги имеют опыт реализации проектов, признанных на региональном и федеральном уровнях. Так, в 2021-2022 учебном году совместно с городским казачьим обществом «Таганрогское» коллектив школы № 26 принял участие в реализации проекта «Этнографический уголок донского казачества», ставшего победителем второго конкурса Фонда президентских грантов.

Коллективом гимназии имени А.П. Чехова в 2022 – 2023 учебном году  реализован литературно-образовательный проект для школьников «Вам письмо!» в рамках грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Победа в конкурсе грантов губернатора Ростовской области на развитие гражданского общества позволила  АНО «Клуб молодого педагога» и школе № 35 успешно реализовать проект «Комната психологической разгрузки как развивающее и здоровьесберегающее  пространство школы для детей и взрослых». Участие в Грантовых конкурсах Благотворительного Фонда «Синара» помогло получить школам значительную финансовую поддержку на оснащение профильных классов, приобретение аппаратуры и пособий. Клуб молодого педагога получил средства развитие проекта «Юные экскурсоводы».

Как отметила Ирина Голубева, участие в грантовых конкурсах позволяет образовательным организациям Таганрога не только укрепить социальное партнерство и получить финансовую поддержку, но и расширить возможности и вывести проекты на новый уровень.

По итогам совещания руководителям муниципальных образовательных организаций даны рекомендации по формированию конкурсной документации и оформлению заявок.

Фото dumataganroga.ru (из архива)

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#новости #образование #Таганрог
Таганрогская правда
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