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Школьники Таганрога стали финалистами конкурса «Школа первой помощи»

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Школьники Таганрога приняли участие в гранд-финале конкурса-тренинга «Школа первой помощи», который прошел в Ростове.

Город

Как сообщает официальный портал Правительства Ростовской области, в соревнованиях участвовали ученики девятых классов — финалисты муниципальных этапов. Во время проекта все ребята прошли обучение, они научились основам оказания первой помощи, приобрели навыки реагирования в экстренных ситуациях. Кстати, в программу были вовлечены и школьники с инклюзивными потребностями.

Членам жюри предстояла непростая задача — нужно было определить победителей по результатам двух конкурсных испытаний: проведение базовой сердечно-легочной реанимации и наложение медицинский повязки на голову «Чепец».

«В финале участвовали девятиклассники — дети, которые реально могут кому-то помочь. Все школьники, участвовавшие в конкурсе, получили уникальные знания и практические навыки, которые могут спасти жизнь человека», — отметил министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев.

В итоге члены жюри решили, что победу в гранд-финале разделят все участники.

Напомним, что «Школа первой помощи» — это авторский проект, победивший в нынешнем году в финале регионального этапа ежегодного конкурса «Сильные идеи для нового времени». Он продолжает пилотный проект «Белый халат», реализованный в донском регионе в 2021 году.

 Фото donland.ru

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Таганрогская правда
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