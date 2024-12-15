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Школьники Таганрога получают цифровое образование в «Кванториуме» и «IT-кубе»

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В учебных заведениях Таганрога и Ростовской области благодаря реализации нацпроекта «Образование» появляются новые образовательные пространства.  

#Образование

Региональные проекты «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда» позволили создать на Дону шесть детских технопарков «Кванториум», 686 центров естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» и десять центров цифрового образования детей «IT-куб».

«В работу детских технопарков, «точек роста» и «IT-кубов», а также других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ в донском регионе в 2024 году вовлечены 19 572 ребенка», — рассказал заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Что касается Таганрога, то в городской школе № 39 успешно работает центр цифрового образования детей «IT-куб», созданный в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование». В нем таганрогские школьники получают знания в сфере информационно-телекоммуникационных технологий: изучают системное администрирование, языки программирования Java и Python, занимаются мобильными разработками и робототехникой.

Кроме того, в нынешнем году в таганрогском «Кванториуме» на базе лицея № 28 открылись новые лаборатории. Здесь можно заниматься робототехникой, конструированием и управлением современными летательными аппаратами и так далее. Технопарк предлагает формат дополнительного образования для детей, интересующихся точными науками и ориентированных на выбор технических специальностей. Он оснащен учебным, интерактивным оборудованием, конструкторами для изучения принципов создания электронных устройств на основе электронных компонентов и программируемых контроллеров.

Фото из архива (tagancity.ru)

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Кванториум новости образование робототехника Таганрог
Таганрогская правда
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