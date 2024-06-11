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Школьники Таганрога передали гуманитарную помощь бойцам СВО

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В Таганроге гуманитарную помощь для участников специальной военной операции собрали коллектив и семьи учеников школы № 3 имени. Ю.А. Гагарина, сообщает телеграм-канал городской администрации.

#СВО

Бойцам миномётной батареи третьего мотострелкового батальона и 1-й ДРШБр «Волки» таганрожцы передали маскировочные халаты, рабочие инструменты, газовые плиты, инверторный бензиновый генератор, куб для воды на 1 тонну и поливочный шланг, одноразовую посуду и средства гигиены.

Кроме того, для участников СВО, находящихся в военном госпитале, наши волонтеры передали письма и сладости.

Фото tagancity.ru

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Таганрогская правда
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