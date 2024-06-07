Школьники Таганрога на каникулах могут пройти бесплатный курс программирования

Если в вашей семье имеется персональный компьютер и есть школьник (перешел в 7-11 класс), который интересуется программированием и желает дома через Интернет изучать язык программирования Python, то вы можете организовать своему сыну (или дочери) такое современное, увлекательное и бесплатное обучение на период летних каникул.

Школьники Таганрога смогут дома (в любое удобное время) смотреть через сеть Интернет учебный курс из обучающих видеофильмов: цветных, интересных, с элементами музыки и мультипликации. Учебный курс называется «Основы программирования на Python» и предназначен для системы дополнительного образования детей.

Знание языка программирования Python, помогает в школе изучать учебный предмет «Информатика» и успешно сдавать ОГЭ и ЕГЭ по этому учебному предмету.

Для получения доступа к учебному курсу, родителям необходимо вместе со школьником обратиться в компьютерный центр «Интеллектуальное программирование» по адресу: Таганрог, пер. А. Глушко, 19, комната 302. Время работы: 08.00 до 19.00, кроме субботы и воскресенья. Телефон для справок: +79612743329. Сайт: pythlearn.ru.

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