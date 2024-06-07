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Школьники Таганрога могут принять участие во Всероссийском флешмобе «Песни о родной стране»

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С 12 по 30 июня 2024 года в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» пройдет Всероссийский флешмоб «Песни о родной стране», направленный на патриотическое воспитание молодых людей. 

#В стране

Школьники со всех уголков России смогут принять участие в песенном флешмобе, посвященном одному из главных государственных праздников в стране – символу национального единения.

Для этого молодые люди должны записать видеоролик с исполнением одной из песен о России и сделать публикацию этого выступления в своих личных кабинетах на портале «Культурадляшкольников.РФ» с предоставлением ссылки на Яндекс.диск. 

Миссия песенного флешмоба – объединить молодежь страны, дать ей возможность заявить о себе и своем отношении к нашей Родине. Приветствуются массовые работы с большим количеством участников.

По итогам акции члены жюри выберут 50 работ-победителей, которые будут опубликованы на портале Культурадляшкольников.РФ 

Сплотить молодое поколение, дать стимул к познанию уникальной и многогранной культуры нашей страны, помочь талантливым ребятам найти свое призвание – вот приоритетные задачи межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников». Его организаторами являются Минкультуры России и Минпросвещения России, Центр культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТ) и Российский фонд культуры. 

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Таганрогская правда
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