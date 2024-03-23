Школьникам Таганрога рассказали о важности православных книг

В минувший четверг, 21 марта, казаки ГКО «Таганрогское» совместно с преподавателями воскресной школы при Храме Всех Святых организовали и провели для учеников школы № 26, имеющей статус «казачья», открытый урок, приуроченный ко Дню православной книги.

Руководитель воскресной школы Сергей Мороз и преподаватель Лариса Голубева рассказали детям о значении православной книги в духовно-нравственном воспитании человека.

Дети узнали об истории возникновения праздника, первопечатнике Иване Фёдорове. Вниманию участников открытого урока была предложена книжная выставка — обзор книг из личных собраний преподавателей и фонда приходской библиотеки. В заключение урока ребятам порекомендовали больше читать. Ведь книга – это не только источник знаний, но и духовное завещание одного поколения другому.

Фото предоставлено ГКО «Таганрогское»