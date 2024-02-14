Школьник из Таганрога стал призером всероссийского конкурса

Подведены итоги Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина». В числе призеров конкурса – ученик 11-го класса школы 25\11 Таганрога Евгений Пестов.

Конкурс «Неопалимая купина» уже несколько лет проводит Всероссийское добровольное пожарное общество (ВДПО) при поддержке МЧС России.

В 2024 году в творческом состязании приняли участие более 105 тысяч детей и подростков. Творческая работа ученика 11-го класса школы № 25/11 Евгения Пестова заняла 2 место в финале конкурса, сообщает управление образование Таганрога.

Заслуженную награду Евгению во время торжественной линейки вручил начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Таганрогу ГУ МЧС России по Ростовской области Евгений Лагода. Талантливого школьника поздравили врио председателя Совета ВДПО Таганрога Виталий Пронин, благочинный Таганрогского округа Иерей Борис Гущин и другие.

Фото: tagobr.ru