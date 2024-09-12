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Школа Интернет-БЕЗопасности продлила сроки конкурсного отбора

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Молодые специалисты и студенты из Ростовской области до сих пор могут попасть на III Международную Школу Интернет-БЕЗопасности молодежи. Оргкомитет принял решение продлить прием заявок до 16 сентября включительно.

#В стране

Событие пройдет со 2 по 6 октября на базе Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

У 250 молодых людей из России и зарубежья будет возможность стать участниками уникальных интерактивных образовательных и проектных мероприятий от представителей администрации президента РФ, Минцифры России, VK, Яндекса, Ростелекома, Газпром-Медиа и других экспертов в области информационной безопасности, медиа и права.

Главной темой Школы в этом году станет — обеспечение психологической безопасности и построение ментального иммунитета личности, общества и государства в цифровом пространстве.

Для прохождения конкурсного отбора студентам и молодым специалистам в возрасте необходимо решить кейс или разработать свой собственный проект. Подать заявку и прислать свои работы можно по ссылке.

Проект организован Университетом имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет – 2030» и командой Молодёжного цифрового омбудсмена, АНО «Россия – страна возможностей» и Мастерская управления «Сенеж». Партнерами школы стали Центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций «Диалог» и федеральный проект «Цифровая Россия».

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Таганрогская правда
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