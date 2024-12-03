ЩедрыйВторник снова приветствуют на ТАГМЕТе

Песочные корзиночки, трубочки с безе и ромовые бабы – металлурги покупали эти сладости на благотворительной ярмарке упаковками. Сотрудники ТАГМЕТа разобрали выпечку довольно быстро, понимая, что таким способом смогут внести свой вклад в благое дело.

Таганрогский металлургический завод (ТАГМЕТ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), принял участие в ежегодной всероссийской благотворительной акции «Щедрый вторник». В рамках этой инициативы на пяти заводских площадках – в четырех столовых цехов ТАГМЕТа и в холле здания заводоуправления – прошла благотворительная ярмарка выпечки и кондитерских изделий под девизом «Поможем пожилым людям вместе!». Вырученные денежные средства направлены на приобретение новогодних подарков для пожилых людей, находящихся в «Таганрогском доме — интернате для престарелых и инвалидов №2».

«Повод очень достойный! Вот купила трубочки с кремом из безе, ромовую бабу, – делится мнением об акции инженер бюро сопровождения и контроля документации отгруженной продукции ТАГМЕТа Екатерина Красичкова. – Я с огромным уважением отношусь к людям старшего возраста, поэтому хочется, чтобы им было уделено больше внимания».

К такой форме благотворительности – приобретению сладостей, выпечки, различных пирожных, соков – металлурги относятся более чем положительно.

«Сотрудники моего отдела, где я председатель цехового комитета всегда приветствуют подобные инициативы. Я стараюсь приобщить коллег, чтобы как можно больше людей приняли участие в любых хороших начинаниях», – отмечает сотрудница отдел контроля и режима оператор ЭВМ ТАГМЕТа Анжелика Шмарова.

Активная молодежь ТАГМЕТа тоже не отстает от старших коллег – готова внести свою лепту.

«Акция собирает большое количество положительных отзывов от людей, – считает трубопрокатчик, оператор станков с программным управлением, молодежный лидер трубопрокатного цеха ТАГМЕТа Александр Попов. – Необходимо устраивать такие акции почаще, потому что это мотивирует людей проявлять хорошие человеческие качества, становится добрее. Как раз именно эту цель ставит перед собой инициатор многих всероссийских акций на предприятиях ТМК и оператор корпоративной благотворительности – Благотворительный фонд «Синара». Молодежь ТАГМЕТа поддерживает и самостоятельно инициирует оказание помощи местным локальным сообществам, например, дому ребенка по улице Бабушкина, где на субботниках мы собираем листву, следим за деревьями, подпиливаем ветки, а также занимаемся озеленением родного предприятия и города. Лично мне это интересно, хочется показать пример и другим сотрудникам».

ТАГМЕТ в пятый раз присоединился к Всемирному дню благотворительности #ЩедрыйВторник.

Благополучателями помощи от металлургов в предыдущие годы стали обитатели городского зоопарка и общественной организации защиты животных «Каштанка», для которых на вырученные средства были закуплены корма. В позапрошлом году за счет средств, собранных от акции «Щедрый вторник» воспитанники Таганрогского центра помощи детям №7 и ребята из социального приюта для детей и подростков, получили в подарок развивающие игры, а в прошлом году – освещение для дворовой спортплощадки по улице Морозова.

В этом году принять участие в акции и перечислить денежные средства благополучателям можно было с помощью OR-кода, отсканировав его смартфоном. По итогу проведенной акции на специальном благотворительном счете было собрано несколько десятков тысяч рублей, которые будут распределены по назначению. Участвуют в акции #ЩедрыйВторник2024 все предприятия ТМК в регионах присутствия.

Фото пресс-службы ТАГМЕТа