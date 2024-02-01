Шесть УК из Таганрога вошли в антирейтинг должников за электроэнергию

Суммарно они задолжали более 9, 5 млн рублей.

Шесть управляющих компаний из Таганрога вошли в областной антирейтинг должников за электроэнергию, составленный «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Всего в списке 65 УК из городов и районов Ростовской области.

Самый большой долг у управляющей компании ООО УК «Квартал-Сервис» — 3,56 млн рублей. Далее следуют ООО «Уютный мир» с долгом 2,49 млн рублей. На третьем месте ООО «УК «Континент» — 1,77 млн рублей. Долг ООО ГУП «РосЭнергоПром» — 937, 5 тыс. рублей, Долг ООО «УО «ЮгСтройСервис» — 532 тыс. рублей, Работающая в нескольких городах и районах, в том числе в Таганроге, компания ФГАУ «РОСЖИЛКОМПЛЕКС» задолжала за электричество 392 тыс. рублей, Суммы даны по состоянию на 25 января текущего года.

Всего 65 должников не заплатили энергетикам более 114 млн рублей.

«Антирейтинг помогает жителям многоквартирных домов контролировать целевое использование средств, направленных на оплату коммунальных услуг. Собственники имеют полное право требовать честности и ясности в финансовых вопросах со стороны управляющей компании», – отметил директор департамента по работе с населением и взаимодействию с сетевыми организациями Александр Светличный.

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