Наступило настоящее лето. Поэтому сегодня мы опять встречаемся в нашей «Зеленой аптеке» и представляем одно из древнейших лекарственных растений — шалфей, история которого насчитывает несколько тысячелетий. И всё это время он был одной из основных целебных трав и обязательной частью разнообразных сборов и лечебных составов.

Древняя история

Шалфей – очень густой кустарник, достигающий 30-50 см в высоту, с толстыми серо-зелеными листьями, покрытыми пушком и издающими сильный аромат. Цветет в июне-июле большими фиолетово-голубоватыми цветами своеобразной формы. Родиной шалфея является юго-восток Европы, в средние века его начали выращивать и в Северной Европе. Латинское название этого растения salvia происходит от слова salvus, что означает «здоровый», «спасающий», «излечивающий». Древние египтяне верили, что шалфей не только поддерживает здоровую жизнь, но и помогает ее зарождению, поэтому давали пить сок шалфея женщинам, желающим забеременеть.

А в Древнем Риме считали, что эта трава оживляет и поддерживает всё, что зачато, и советовали применять его женщинам с той же целью, что и египтяне. У древних римлян шалфей почитался и как священная трава. Поэтому собирать это растение разрешалось только после омовения и проведения необходимого ритуала. А гальские друиды наделяли шалфей способностью входить в контакт с потусторонним миром и предсказывать будущее.

В русском языке данное лекарственное растение и пряность принято называть шалфеем, а его декоративные виды – сальвией. Народные названия: шальвия, самосей, золотая травка – за лечебные свойства; буквица синяя, васильки полевые – даны по цвету и форме цветков; матушник, подсвитух – за помощь при бесплодии. Славяне считали шалфей волшебной травой и верили в его защитную силу. Александр Стрижев в книге «Русское разнотравье» писал: «Разного рода суеверия, бытовавшие вокруг полевого шалфея, проникли и в среду русских крестьян. <…> Они считали, что ежели эту траву держать в хоромах и носить с собою, то она предохраняет от действий колдовства, а также и от нечистых духов, <…> а бледные люди пили и умывались ею для получения в лице румянца».

Доказанная польза

Как ни странно, но все современные исследования подтверждают, что наши предки не ошибались: шалфей действительно оказывает благоприятное влияние на работу половых желёз, а значит, способствует зачатию. И это лишь одно из немаловажных свойств шалфея. В составе небольшого растения присутствует множество полезных веществ. Это не только витамины и минералы, но и ряд биологически активных соединений, в их числе — камедь и смолы, камфара, фруктовые кислоты, дубильные вещества, алкалоиды, флавоноиды и фитонциды.

За счет такого состава растение обладает целым рядом лечебно-профилактических эффектов. С медицинскими целями его издавна применяли при ревматизме, кашле, лихорадке. Шалфей улучшает кроветворение, тонизирует и уравновешивает нервную систему, активизирует работу сердца, стимулирует пищеварение и восстанавливает аппетит, помогает при депрессиях и ускоряет заживление при воспалительных процессах во рту.

Помимо ингаляций и полосканий, его активно применяют в составе лекарственных сборов. Он известен своими противовоспалительными и антимикробными свойствами, помогает при влажном кашле, на протяжении веков им лечили воспалительные заболевания кожных покровов и внутренних органов. Шалфей относится к антидиабетическим и нейропротективным травам. Применяется при атеросклерозе сосудов мозга, болезни Паркинсона, эпилепсии, в восстановительном периоде после инсультов, уменьшает застой крови.

Но нужно помнить, что при каждом заболевании определены свои формы фитотерапии, она назначается в составе комплексной терапии строго по рекомендации врача. Кроме того, существует ряд противопоказаний к применению данного растения: аллергия, гипотоническая болезнь, бронхиальная астма, обострение хронических патологий и т.д. В этих случаях от препарата, в том числе в составе сборов, необходимо отказаться.

Между прочим, шалфей – не только лекарственная трава, но и кулинарная приправа, он улучшает вкус соусов и стимулирует переваривание пищи. А еще шалфей обладает великолепными декоративными качествами и может стать неплохим украшением сада.

Народные рецепты

Настой

2 ст. л. цветов (листьев) шалфея в соотношении 1:10 залить стаканом кипятка. Настаивать час, затем процедить, разбавить 200 мл воды. Чтобы сохранить все полезные свойства настоя, готовить его в посуде с плотно закрывающейся крышкой. Принимать по 30 мл за 40 мин. до еды. Пить до 3 раз в день курсами до 2 недель.

Настои могут использоваться внутрь, местно (в форме ингаляций, полосканий) и наружно (для примочек, обработки кожи). Внутрь применяются для стимуляции желчеотделения, устранения метеоризма, нормализации пищеварительной системы, борьбы с воспалениями.

Отвар

2 ст. л. сухого сырья залить 200 мл кипятка, поместить на водяную баню и варить на протяжении 15 минут. Затем дать настояться до полного остывания, процедить и добавить кипяченой воды до 250 мл. Хранить в холодильнике не более 2 суток. Принимать по 1/4 стакана дважды в день. Курс — не более 2 недель.

Отвары применяют как для наружного лечения, так и для приема внутрь. Они полезны при проблемах пищеварения, простудах или мочеполовых инфекциях.

Чай

1 ч. л. сухих листьев шалфея заварить стаканом кипятка. Настаивать 5 мин. Можно использовать аптечные фильтр-пакеты, тогда нужно взять 1 пакетик на стакан воды. Принимать в горячем виде, добавив ложку мёда и лимон.

Такой чай помогает в укреплении иммунитета, борьбе с усталостью, проблемами пищеварения. Его пьют для того, чтобы успокоить нервную систему, устранить головную боль.

Подготовила Елена ВЕКСЛЕР, на главной изображение от serhii_bobyk на Freepik