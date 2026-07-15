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Сергей Собянин предложил перенести для регионов выплаты по бюджетным кредитам на три года

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Об этом член бюро высшего совета «Единой России», мэр Москвы заявил на встрече с врио губернаторов Белгородской и Тверской областей.

#В стране

Общий долг субъектов по таким займам составляет примерно 300 млрд рублей. Сергей Собянин пояснил, что раньше казначейские кредиты были поддержкой для стабильности бюджетов. Регионы с их помощью выполняли нацпроекты, вкладывались в промышленность и экономику.

«Ранее правительство с помощью бюджетных кредитов перекрывало проблемы для того, чтобы регионы могли стабильно выстраивать свою бюджетную политику, включая выполнение национальных проектов, инвестиционных проектов, развитие промышленности и экономики. Сегодня это является проблемой и для федерального бюджета, поэтому с правительством обсуждается вопрос о переносе сроков возврата бюджетных кредитов», — подчеркнул Сергей Собянин.

По словам мэра, для окончательного решения придется выходить на уровень Президента.

Ранее, в апреле, глава государства Владимир Путин уже поддержал предложение «Единой России» перенести погашение бюджетных кредитов с 2026 года на более поздний срок. Нынешняя инициатива партии может продлить эту отсрочку вплоть до 2029 года.

На основе материалов с сайта «Единой России»

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