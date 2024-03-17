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Сенильга Бартенева: «Долг каждого – не остаться в стороне!»

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В Таганроге продолжается голосование на выборах Президента РФ. Прийти на избирательные участки и проявить свою гражданскую позицию таганрожцев призвала директор автономной некоммерческой организации «Луч Надежды» Сенильга Бартенева.

Выборы Президента РФ

Еще в первый день выборов, 15 марта, все, кто как-то причастен к «Лучу Надежды», посчитали своим долгом пойти и проголосовать утром. К двум часам дня приняли участие в выборах наши волонтеры и мамочки наших детей, — рассказала она. – После этого, на занятии «Ясный язык» подопечные нашей организации обсуждали тему «Мой осознанный выбор». Несмотря на то, что у нас есть молодые люди с особенностями развития, которые по достижении совершеннолетия остаются недееспособными и не имеют права голоса на выборах, мы все равно и с ними говорили о равенстве права выбора и свободе волеизъявления.

Фото из архива «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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