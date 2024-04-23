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Семья из Таганрога вышла в финал конкурса «Это у нас семейное»

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Семья Козоброд из Таганрога стала одним из победителей  окружного полуфинала конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Город

В конкурсе участвовало семь из Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, а также новых регионов страны. Победу одержали 40 семейных команд. В их числе три семьи из Ростовской области.

Можно только гордиться, что в разных регионах нашей страны столько дружных, крепких семей, где уважают и чтут традиции, — отметила заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова.

Победителей определили по итогам оценочных этапов конкурса, включавших творческие, интеллектуальные и спортивные задания. В финал вышли 217 человек, принявших участие в полуфинале, среди них: 91 ребенок, 74 родителя, 43 бабушки и дедушки, а также другие родственники. Самым юным финалистам 5 лет, а самому взрослому – 86 лет.

Напомним, что окружные полуфиналы проходят во всех федеральных округах. А финал конкурса «Это у нас семейное» состоится летом. Победители будут объявлены в День семьи, любви и верности 8 июля. 30 семей-победителей получат сертификаты по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, а 300 семей-финалистов конкурса отправятся в большие семейные путешествия.

Фото donland.ru

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Таганрогская правда
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