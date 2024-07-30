Семьи героев СВО участвуют в акции #СемьяЗащитниковОтечества

Вместе с фондом «Защитники Отечества» продолжаем рассказывать о семьях героев СВО, которые участвуют в акции #СемьяЗащитниковОтечества.

Сегодня речь пойдет об Алексее Стрекозове. Молодой красносулинец прошел обучение в военном учебном центре на базе Ростовского государственного института путей сообщения. После 4 курса он принял присягу, ему было присвоено звание лейтенанта. Алексей проходил службу в 310-й отдельной противолодочной авиационной эскадрилье Тихоокеанского флота Восточного военного округа. В октябре 2021 года Алексей был переведен на должность командира взвода морской пехоты.

В зоне СВО воин тихоокеанец участвовал в боях на территории ЛНР. 20 марта 2022 года при выполнении боевой задачи Алексей героически погиб.

За отвагу, проявленную в боях, Указом Президента России Алексей Стрекозов награжден орденом Мужества посмертно.

Память об уроженце Красносулинского района хранит его семья – парадный китель, фотографии и боевые награды.

«Алеша был жизнерадостным, активным, любознательным, отзывчивым, добрым мальчиком, поэтому у него было много друзей. Он всегда помогал по дому», — вспоминает его мама, Людмила Вячеславовна.

Помнят Алексея и в его родной школе хутора Комиссаровка. В ее дворе установлена мемориальная доска памяти героя, а в школьном военно-историческом музее ему посвящена экспозиция.

Фото Ростовского филиала ФЗО