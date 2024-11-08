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Сельское поселение из Ростовской области отметили на федеральном уровне

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В Правительстве России подвели итоги Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». В номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению местного самоуправления в иных формах» в число победителей вошло Пиховкинское сельское поселение Каменского района.

#В стране

Всего победителями и призерами конкурса стали 50 муниципалитетов из 31 региона России. На суд жюри они представили практики по благоустройству, ЖКХ, цифровизации городского хозяйства, обратной связи с жителями, муниципальным финансам.

Как отметил вице-премьер Марат Хуснуллин, конкурс создает здоровую конкуренцию между муниципалитетами, помогает совершенствовать работу органов местного самоуправления и, самое главное, улучшать условия жизни людей.

Муниципалитеты-победители получат гранты Правительства России.

Фото kamray.donland.ru

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итоги конкурса новости Ростовская область
Таганрогская правда
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