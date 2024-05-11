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Сегодня во время массовой аварии на М-4 «Дон» погиб ребенок

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Сегодня, 11 мая, в Ростовской области во время страшной аварии на трассе М-4 «Дон» двое детей и взрослый были доставлены в больницу, где один ребенок скончался. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Новости Ростовской области

Авария случилась около 12 часов дня на 1040 км трассы в Аксайском районе. По предварительной информации, 31-летний водитель автомобиля «EXEED» не выбрал безопасный боковой интервал и допустил столкновение с автомобилем «Kia Rio». Тот в свою очередь врезался в «Nissan X-Trail», который отбросило на встречную полосу прямо на грузовой автомобиль «FAW» и «Газель».  

В результате ДТП 13-летний пассажир автомобиля «Nissan X-Trail» от полученных травм скончался в больнице. Также в лечебное учреждение госпитализированы еще двое пассажиров 41 года и 5 лет. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото УГИБДД по Ростовской области

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Таганрогская правда
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