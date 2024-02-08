Сегодня, 8 января, губернатор Ростовской области Василий Голубев проведет ежегодную встречу с журналистами. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Сегодня проведу ежегодную встречу с журналистами, на которой подведем итоги 2023 года, обсудим актуальные проблемы, отвечу на вопросы СМИ. Начнем в 12.00, — сообщил губернатор.

Сегодня проведу ежегодную встречу с журналистами, на которой подведем итоги 2023 года, обсудим актуальные проблемы, отвечу на вопросы СМИ. Начнем в 12.00, — сообщил губернатор.

Смотреть пресс-конференцию можно в эфире телеканалов Россия 24, Дон 24, слушать на радио ФМ-на-Дону, а также читать на сайтах правительства Ростовской области, на страницах в соцсетях.

Увидеть пресс-конференцию можно будет и в записи на канале Общественного телевидения России (ОТР) сегодня в 17.00.

Фото donland.ru