Сегодня вечером, 17 марта, в Таганроге потушили пожар в квартире дома на улице Александровской, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 16.24. Оказалось, что произошел пожар в одной из квартир дома № 13. На место происшествия выезжали сотрудники МЧС и две автоцистерны. Огонь распространился на площади пяти квадратных метров.

В результате происшествия никто не пострадал. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки.

Фото и видео Михаил Таранцов