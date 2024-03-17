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Сегодня в Таганроге потушили пожар в доме на улице Александровской

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Сегодня вечером, 17 марта, в Таганроге потушили пожар в квартире дома на улице Александровской, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Новости Таганрога

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 16.24. Оказалось, что произошел пожар в одной из квартир дома № 13. На место происшествия выезжали сотрудники МЧС и две автоцистерны. Огонь распространился на площади пяти квадратных метров.  

В результате происшествия никто не пострадал. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки.

Фото и видео Михаил Таранцов

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Таганрогская правда
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