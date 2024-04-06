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Сегодня в двух районах Таганрога прошли субботники

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Сегодня, 6 апреля, в Таганроге прошли очередные субботники в разных районах города. В них участвовали не только представители предприятий и коммунальных служб города, но и жители.

Благоустройство

Весенняя уборка прошла на территории напротив многоквартирного дома на улице Москатова, 9. Представители Северного отдела территориального управления администрации Таганрога совместно работниками МУП «Управление «Водоканал», УЖКХ Таганрога, МКУ «Приморье», МКУ «Благоустройство», ООО «Экотранс» выполнили работы по обрезке деревьев, удалению поросли, собрали листву и ветки. Всего было убрано и вывезено 30 кубических метров мусора.

Второй субботник прошел рядом с Детской городской больницы на участке в районе улицы Ломакина и переулка Комсомольского. Здесь работали сотрудники городской администрации, МАУ «МФЦ», МКУ «Благоустройство», ООО «Экотранс» вместе с местными жителями. Всего было вывезено 40 кубометров мусора.  

Благодарю всех неравнодушных таганрожцев, которые не остаются в стороне и помогают нам наводить порядок на улицах города, — написал в своем телеграм-канале глава городской администрации Андрей Фатеев.

Фото tagancity.ru

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Таганрогская правда
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