Сегодня утром три БЛПА уничтожены на подлете к Новошахтинску

Сегодня, 13 марта, в Ростовской области были уничтожены три вражеских беспилотника. Об этом сообщает в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Сегодня утром дежурными системами радиоэлектронной борьбы на подлете к Новошахтинску уничтожено 3 БПЛА. Последствия на земле уточняются дежурными службами, — говорится в сообщении.

Напомним, что вчера, 12 марта, в Таганроге сработали сирены в первом часу дня, когда была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. К счастью, воздушные цели были уничтожены за пределами города.

Фото Сергея Плишенко (из архива)