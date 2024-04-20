Сегодня таганрожцы наводили порядок на улице Адмирала Крюйса

Сегодня, 20 апреля, в трех районах Таганрога прошли субботники. В них приняли участие сотрудники структурных подразделений городской администрации, студенты, общественники и жители.

Напомним, что основные мероприятия проходили на Аллее мемориалов и захоронений на Старом кладбище, в переулке Комсомольском (от ул. Р. Люксембург до ул. К. Либкнехта). Третьим местом уборки стал участок территории на улице Адмирала Крюйса в районе дома № 19.

Сегодня вместе с группой неравнодушных таганрожцев привели в порядок участок территории на улице Адмирала Крюйса. С инициативой провести там субботник выступила таганроженка Виктория Тер-Вартанова. Мы ее поддержали. И таким образом еще одно городское пространство стало чище и красивей. Спасибо всем, кто принимал участие, — написал в своем телеграм-канале глава городской администрации Андрей Фатеев.

Он также отметил активное участие в акции предприятия «Свобода» и его руководителя Дмитрия Моора, который оказал большую техническую помощь в наведении порядка.

Фото t.me/Fateev