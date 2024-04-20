Главная » Город

Сегодня таганрожцы наводили порядок на улице Адмирала Крюйса

На чтение 1 мин Просмотров 64 Опубликовано

Сегодня, 20 апреля, в трех районах Таганрога прошли субботники. В них приняли участие сотрудники структурных подразделений городской администрации, студенты, общественники и жители.

Город

Напомним, что основные мероприятия проходили на Аллее мемориалов и захоронений на Старом кладбище, в переулке Комсомольском (от ул. Р. Люксембург до ул. К. Либкнехта). Третьим местом уборки стал участок территории на улице Адмирала Крюйса в районе дома № 19.

Сегодня вместе с группой неравнодушных таганрожцев привели в порядок участок территории на улице Адмирала Крюйса. С инициативой провести там субботник выступила таганроженка Виктория Тер-Вартанова. Мы ее поддержали. И таким образом еще одно городское пространство стало чище и красивей. Спасибо всем, кто принимал участие, — написал в своем телеграм-канале глава городской администрации Андрей Фатеев.

Он также отметил активное участие в акции предприятия «Свобода» и его руководителя Дмитрия Моора, который оказал большую техническую помощь в наведении порядка.

Фото t.me/Fateev

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
новости субботник Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru