Сегодня, 23 марта, в день памяти святого праведного Павла Таганрогского наш город посетил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.

Как сообщил в своем телеграм-канале глава администрации Таганрога Андрей Фатеев, центром проведения памятных мероприятий по традиции стал Свято-Никольский храм. Именно здесь покоятся святые мощи праведного. Владыка Меркурий провел божественную литургию в храме Николая Чудотворца.

Также сегодня во всех храмах Таганрога проходят панихиды о погибших во время теракта в «Крокус сити холле» и читаются молитвы о здравии пострадавших.

Глава Донской митрополии побывал в Духовно-просветительском центре Свято-Никольского храма, где провел чин освящения помещения, в котором недавно был проведен большой ремонт. Также владыка Меркурий вручил архиерейские награды таганрогским меценатам и активным горожанам, которые приняли участие в проведении ремонтных работ.

Фото t.me/Fateev