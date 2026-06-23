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Седьмой сезон инклюзивного детского лагеря стартовал в Таганроге

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Волонтеры отряда «Открытые сердца» будут сопровождать детей с ОВЗ на протяжении всей смены.

Новости Таганрога

В Таганроге, в Центре социального обслуживания стартовала первая смена инклюзивного клуба «Солнышко». Уже седьмой год подряд в летние каникулы Управление соцзащиты города организует отдых для детей с ограниченными возможностями здоровья, включая ребят с ментальными нарушениями. Для участников и их родителей это событие стало традиционным и долгожданным: «Солнышко» воспринимается не просто как лагерь, а как пространство, где каждый ребенок может почувствовать себя нужным, обрести новых друзей и быть самим собой без ограничений.

В первую смену вошли дети из общественных организаций инвалидов «ВОРДИ», «Мы есть», ВОИ, а также подопечные Центра социального обслуживания. Помогать им в играх, общении и открытиях будут волонтеры муниципального отряда «Открытые сердца» из Центра внешкольной работы, которые сопровождают ребят на протяжении всей смены уже не первый год. Первая смена продлится до 3 июля. В течение двух недель участников ждут занятия по социальной реабилитации и адаптации, но главное — радость общения, новые знакомства и возможность весело провести летние каникулы.

«Благодарю сотрудников Управления социальной защиты населения, ЦСО, волонтеров, социальных партнеров, а также юных артистов и творческие коллективы, которые подарили настоящий праздник», — написала глава Таганрога Светлана Камбулова.

Фото: канал в МАХ Светланы Камбуловой

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Таганрогская правда

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