С 20 марта по 8 апреля жители Таганрога могут принять участие в интернет-голосовании по выбору инициатив в рамках губернаторского проекта «Сделаем вместе!». Он реализуется на территории Ростовской области с 2019 года. За это время в нашем городе воплотились в жизнь 34 инициативы.

Процесс отбора инициатив, многие из которых впоследствии станут проектами, улучшающими жизнь людей, завершился в конце февраля. В прошлом году по инициативе главы региона предельный размер финансирования на один проект был увеличен с 2 до 3 млн рублей. С этого года объем областных ассигнований на проекты «Сделаем вместе!» составит 500 млн рублей.

За время работы проекта в Таганроге было реализовано 34 инициативы. Так, в девяти образовательных учреждениях города обустроены шесть спортплощадок, выполнен ремонт спортзалов в образовательных учреждениях города, ремонт асфальтового покрытия в детских садах и текущий ремонт кровли.

Также обустроены восемь спортивных площадок и выполнен ремонт спорткомплекса спортшколы № 3. Реализованы четыре инициативных проекта по благоустройству мест отдыха и 12 — по ремонту автомобильных работ, тротуаров, благоустройству земельных участков общего пользования, обустройству контейнерной площадки.

Общая стоимость реализованных инициативных проектов составила более 101 млн руб, куда вошли средства областного бюджета, местного бюджета и средства жителей города и бизнеса.

В нынешнем году благодаря активному участию жителей и предпринимателей Таганроге будут реализованы еще 11 инициативных проектов. Подробнее о проекте и голосовании на сайте.

Фото donland.ru