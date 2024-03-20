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«Сделаем вместе»: таганрожцы голосуют за инициативные проекты

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Сегодня, 20 марта, дан старт голосованию за проекты, выдвинутые для реализации в 2025 году в рамках губернаторской программы инициативного бюджетирования «Сделаем вместе!».

#Проекты

Голосование является вторым обязательным этапом конкурсного отбора инициативных проектов, выдвинутых для реализации с получением финансовой поддержки из областного бюджета. Выдвижение инициативных проектов 2025 года, направленных на улучшение жизни в донских муниципалитетах, проходило в Ростовской области с 5 по 24 февраля 2024 года.

С 20 марта по 8 апреля любой желающий может проголосовать на сайте vmeste.donland.ru за необходимость реализации того или иного инициативного проекта, а также указать формы своего финансового, имущественного или трудового участия в реализации инициативного проекта. Для голосования потребуется подтверждённая учётная запись на Госуслугах.

По итогам голосования инициативы, получившие наибольшую поддержку, будут направлены для участия в областном конкурсном отборе.

В бюджете 2024 года городской Думой заложены средства на реализацию в Таганроге 11 проектов инициативного бюджетирования. В прошлом 2023 году таких проектов в нашем городе было 10.

Всего в Таганроге с 2019 года реализовано 34 инициативных проекта. Это стало возможным благодаря совместной деятельности депутатов городской Думы, активных неравнодушных таганрожцев и администрации города.

Механизм инициативного бюджетирования позволяет за счёт средств областного бюджета решать локальные задачи, которые важны для жителей города. На реализацию каждого инициативного проекта из областного бюджета выделяется до 2 млн рублей, остальное составляют софинансирование из местного бюджета и привлечённые средства.

С 2025 года по решению Законодательного Собрания и Правительства Ростовской области сумма областной субсидии на реализацию каждого инициативного проекта увеличена до 3 млн рублей.

Источник dumataganroga.ru

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Таганрогская правда
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