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«Сделаем вместе»: последний день таганрожцы голосуют за инициативные проекты

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Сегодня, 8 апреля, завершается народное голосование за инициативные проекты, выдвинутые для реализации в 2025 году в рамках губернаторской программы инициативного бюджетирования «Сделаем вместе!».

Благоустройство

Претендовать на получение субсидий из областного бюджета смогут инициативы, получившие наивысшую оценку в ходе голосования, которое сегодня еще можно пройти на сайте и выбрать территорию для будущего благоустройства.

Основная особенность губернаторского проекта «Сделаем вместе!» в том, что жители, бизнес и власть становятся равноправными партнерами в его реализации.

Напомним, что в нынешнем году в Таганроге будет воплощено в жизнь 11 инициативных проектов.

Фото из архива.

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Таганрогская правда
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