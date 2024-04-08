Сегодня, 8 апреля, завершается народное голосование за инициативные проекты, выдвинутые для реализации в 2025 году в рамках губернаторской программы инициативного бюджетирования «Сделаем вместе!».
Претендовать на получение субсидий из областного бюджета смогут инициативы, получившие наивысшую оценку в ходе голосования, которое сегодня еще можно пройти на сайте и выбрать территорию для будущего благоустройства.
Основная особенность губернаторского проекта «Сделаем вместе!» в том, что жители, бизнес и власть становятся равноправными партнерами в его реализации.
Напомним, что в нынешнем году в Таганроге будет воплощено в жизнь 11 инициативных проектов.
Фото из архива.