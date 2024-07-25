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Сборник рассказов и стихов ветеранов СВО представили в Москве

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Презентация книги «Нет уз святее товарищества» состоялась 23 июля в Музее Победы. Она издана фондом «Защитники Отечества» под редакцией писателя Захара Прилепина.

#В стране

В сборник вошли 43 подлинных истории участников специальной военной операции. Во время подготовки книги филиалы фонда «Защитники Отечества» в разных регионах России получили более 750 произведений от бойцов.

Стоит отметить, что это второй сборник историй ветеранов СВО, первая книга называлась «Жизнь за други своя» и была представлена на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ 2 февраля.

«Наш общий долг – сохранить историческую правду, рассказы о подвигах героев, поэтому было принято решение продолжить издание историй участников спецоперации. Первая книга «Жизнь за други своя» уже распространена по всем регионам России – библиотекам, музеям, театрам. По ней были поставлены спектакли. На премьеры приглашали ветеранов и их семьи. «Нет уз святее товарищества» – это истории о любви и вере, ведь в основе подвига всегда лежит любовь – к Богу, ближнему и Родине», – отметила заместитель Министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Фото предоставлено пресс-службой ФЗО

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Таганрогская правда
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