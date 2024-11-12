Книга «Жизнь за други своя» выпущена ограниченным тиражом. Сотрудники филиала фонда «Защитники Отечества» хотят, чтобы как можно больше жителей Дона смогли прочитать истории героев. Поэтому ценные экземпляры торжественно передают в хранилища истории и знаний по всей области.

Так, в Волгодонске социальные координаторы подарили книгу эколого-историческому музею города. На встрече присутствовали студенты техникума Волгодонского инженерно-технического института. Они прочитали несколько рассказов и поделились впечатлениями об услышанных историях.

Еще по одному сборнику передали Азовскому музею-заповеднику и Белокалитвинскому историко-краеведческому музею. В качестве благодарности сотрудники провели экскурсии для подопечных филиала фонда. А в Красносулинском районе книга появилась в центральной библиотеке.

В Морозовском районе на встрече присутствовали представители власти и правоохранительных органов, подопечные филиала фонда, участники «Движения Первых» и юнармейцы. Гости читали рассказы вслух и обсуждали самые трогательные из них.

Напомним, книгу под редакцией Захара Прилепина с историями жизни участников СВО подготовил и выпустил Фонд «Защитники Отечества». Один из рассказов написал ростовчанин Александр З., когда находился на реабилитации. Сейчас боец снова подписал контракт и отправился на спецоперацию. Пока он защищает на Родину, его рассказ о маленькой девочке читают со сцены профессиональные артисты, а также студенты, семьи бойцов, сотрудники музеев и библиотек на патриотических встречах.

Фото предоставлено фондом «Защитники Отечества»